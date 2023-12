L'armée veut mobiliser jusqu'à 500'000 personnes, selon Zelensky

L'armée ukrainienne, qui peine à trouver des volontaires, a proposé de mobiliser '450'000 à 500'000 personnes' pour continuer à combattre l'invasion russe, a déclaré mardi le président ukrainien Zelensky, lors de sa grande conférence de presse de fin d'année.

Le commandement militaire 'a proposé de mobiliser 450'000 à 500'000 personnes', a-t-il dit, ajoutant avoir besoin de 'davantage d'arguments soutenant cette idée' car il s'agit d'un 'chiffre très important'.

Il a également annoncé que l'Ukraine allait recevoir 'plusieurs' nouveaux systèmes américains de défense antiaérienne Patriot, précieux pour contrer les attaques de la Russie. 'Je ne donnerai pas le nombre, mais plusieurs systèmes Patriot seront envoyés en Ukraine pour protéger notre pays pendant l'hiver.'

Par ailleurs, le président ukrainien a souligné que 'personne' n'était en mesure de dire quand la guerre, provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, prendrait fin. 'Je pense que personne ne connaît la réponse, même les personnes respectées, nos commandants ou partenaires occidentaux qui disent que la guerre durera des années, ils ne savent pas', a-t-il déclaré.

Prêt à rencontrer Orban

Malgré le blocage d'une nouvelle enveloppe d'aide au Congrès américain, Volodymyr Zelensky a assuré que les États-Unis 'ne trahiront pas' l'Ukraine.

Il a également évoqué un possible retour de Donald Trump à la présidence américaine en 2024, estimant que ce dernier mènerait 'sans doute une politique différente'. 'Si la politique du prochain président, quel qu'il soit, est différente à l'égard de l'Ukraine, plus froide, ou plus économique, alors je pense que ces signaux auront un impact très fort sur le cours de la guerre', a souligné le président ukrainien.

Il s'est aussi dit prêt à rencontrer le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour 'trouver des solutions' à leurs différends, quelques jours après que le dirigeant hongrois a mis son veto à l'adoption d'une nouvelle enveloppe d'aide de l'UE à l'Ukraine. 'Nous sommes voisins et nous essayons de trouver des solutions à nos questions. Mais pour cela, nous devons organiser une réunion.'

/ATS