L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu: 5 morts

L'auteur présumé d'une fusillade samedi dans un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne ...
L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu: 5 morts

L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu: 5 morts

Photo: KEYSTONE/EPA/OLEG PEREVERZEV

L'auteur présumé d'une fusillade samedi dans un quartier résidentiel de la capitale ukrainienne, Kiev, a été tué, a annoncé le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko. Selon Volodymyr Zelensky, au moins cinq personnes sont mortes et dix personnes ont été hospitalisées.

'Le tireur a été tué lors de son arrestation à Kiev' dans le supermarché où il s'était retranché, a précisé le ministre de l'Intérieur sur Telegram, indiquant que l'homme 'avait pris des otages et tiré sur la police' lors de son interpellation.

'Jusqu'à présent, le décès de cinq personnes a été confirmé', a indiqué le président ukrainien sur le réseau social X, précisant que 'dix personnes ont été hospitalisées avec des blessures et des traumatismes' et que 'quatre otages ont été secourus'.

Un homme a ouvert le feu samedi dans le quartier de Demyïvka de Kiev. Il s'était ensuite retranché dans un supermarché où une opération était en cours pour l'arrêter, avait indiqué le maire Vitaly Klitschko.

/ATS
 

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