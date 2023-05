L'émissaire de l'ONU salue un « signal d'espoir » au Soudan

L'émissaire de l'ONU au Soudan Volker Perthes salue 'un signal d'espoir' pour les civils dans le cessez-le-feu prévu lundi soir. Devant le Conseil de sécurité, il a souhaité que cette trêve aboutisse à des pourparlers 'pour une cessation des hostilités durable'.

Ce cessez-le-feu, signé par les parties il y a deux jours pour une semaine, doit entrer en vigueur à 21h45. Il 'montre que les violences peuvent être terminées si les deux parties l'honorent', a dit l'émissaire, arrivé à New York depuis Port-Soudan. Selon des sources soudanaises, plus de 860 civils ont été tués et des milliers blessés.

Face à ceux qui accusent la communauté internationale de ne pas avoir su éviter les affrontements depuis mi-avril entre l'armée et les paramilitaires, M. Perthes renvoie la responsabilité aux deux parties. Elles 'ont fait le choix de régler leurs divergences sur le champ de bataille, plutôt qu'à une table', a dit l'émissaire lors d'un briefing présidé par l'ambassadrice suisse Pascale Baeriswyl. 'C'est leur décision' et elles 'peuvent y mettre un terme'.

/ATS