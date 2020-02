L'épidémie à un « point crucial », les mesures se multiplient

L'épidémie du coronavirus qui se propage désormais bien au-delà de la Chine est entrée dans une phase décisive selon l'OMS. Les mesures drastiques se multiplient dans le monde.

Si la Chine était jusqu'à peu l'unique foyer mondial de coronavirus, le risque s'est démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays-sources comme la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran. La Corée du Sud a fait état à elle seule de plus de 500 contaminations supplémentaires. Et, ailleurs dans le monde, chaque jour est rythmé par les annonces de premier cas.

La situation en dehors de Chine sur le coronavirus est à un 'point crucial', selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Tedros Adhanom Ghebreyesus a relevé jeudi à Genève que 'chaque pays doit se préparer à son premier cas' de Covid-19.

Depuis deux jours, le nombre de nouveaux cas à l'étranger a dépassé celui en Chine. Et depuis mercredi, sept pays ont observé leur première infection. Ils doivent mener une action 'agressive', a affirmé devant la presse le directeur général.

Selon l'OMS, 30 à 40 pays sont considérés comme très vulnérables pour l'importation et la propagation de cas. Autre indication, la filière de fabrication de certains médicaments pour différentes maladies avait été ralentie par le covid-19 en Chine. Elle démarre à nouveau, a expliqué le chef du programme d'urgence au sein de l'organisation Michael Ryan.

Dizaines de pays touchés

Plus de 78'600 personnes ont jusqu'ici été contaminées en Chine, dont 2747 mortellement. Le coronavirus touche également des dizaines d'autres pays, avec un bilan de quelque 3600 contaminations et plus de 50 morts.

Par mesure de prévention, l'Arabie saoudite a suspendu 'temporairement' l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque. Autre décision radicale, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé la fermeture temporaire des écoles publiques du pays à partir de lundi. Pour le moment, aucune décision n'est prévue sur les Jeux Olympiques de Tokyo, selon l'OMS.

Relativement épargnés jusqu'ici, les Etats-Unis sont prêts à répondre à l'épidémie à 'une échelle beaucoup plus grande', a assuré mercredi le président américain Donald Trump.

Il a évoqué la possibilité d'imposer 'en temps voulu' des restrictions aux voyageurs en provenance d'Italie et de Corée du Sud, le pays asiatique étant le principal foyer de la maladie hors de Chine.

Amélioration en Chine

Autre foyer, l'Iran a rapporté jeudi sept nouveaux morts, portant le total à 26. Hors de Chine, c'est le plus lourd bilan en termes de décès.

Comme l'Arabie saoudite, la Chine, qui a pris des mesures de prévention drastiques sur son sol en confinant plus de 50 millions de personnes au Hubei (centre), s'inquiète désormais de cas 'importés' d'autres pays.

La ville de Pékin a annoncé mercredi que les personnes arrivant en provenance d'Etats 'gravement touchés' par le coronavirus devraient désormais se placer en quarantaine pendant 14 jours.

L'épidémie de Covid-19 semble toutefois avoir déjà atteint un pic en Chine, où le nombre de nouveaux décès quotidiens continue à chuter. Les autorités ont annoncé jeudi seulement 29 morts supplémentaires - le chiffre le plus bas depuis près d'un mois.

L'Italie nouveau foyer

Mais d'autres pays inspirent davantage d'inquiétude. Notamment l'Italie, qui apparaît de plus en plus comme une plateforme de diffusion du Covid-19.

Le virus est ainsi arrivé au Brésil, épargné jusqu'ici, en y entrant via un Brésilien de retour d'Italie. La Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Croatie, l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne ont toutes fait état d'au moins une personne contaminée après un séjour dans la péninsule.

Ailleurs en Europe, de nombreux pays comme la Norvège, le Danemark, la Roumanie, ou la Macédoine du Nord sont désormais touchés. L'Estonie a annoncé jeudi un premier cas, un Iranien résidant dans le pays balte. En Suisse, quatre cas de contamination ont pour l'heure été confirmés, dont un à Genève.

De nombreux Etats européens ont renforcé leur dispositif de prévention et conseillent à leurs citoyens de ne pas se rendre dans les régions italiennes touchées. Rome a pris des mesures draconiennes, dont la mise en quarantaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays.

L'Afrique n'est plus épargnée, même si le nombre de cas reste étrangement bas. Un Italien arrivé le 17 février en Algérie est devenu la deuxième personne infectée du continent, après un premier cas en Egypte.

