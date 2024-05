L'ex-président Bolsonaro transféré à l'hôpital à Sao Paulo

Hospitalisé pour soigner une infection cutanée, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été transféré lundi de Manaus (nord) vers Sao Paulo (sud-est). C'est ce qu'a indiqué son avocat.

M. Bolsonaro, 69 ans, 'a été admis à l'hôpital Vila Nova Star de Sao Paulo avec un érysipèle à la jambe gauche et des douleurs abdominales', a indiqué Me Fabio Wajngarten sur les réseaux sociaux.

'Il passera des tests et des imageries. Il reçoit déjà des antibiotiques en intraveineuse', a ajouté M. Wajngarten, qui s'occupe de la communication de son client. M. Bolsonaro a été opéré dans cette clinique privée à plusieurs reprises à l'abdomen ces dernières années en raison de séquelles d'un l'attentat à l'arme blanche subi en 2018.

Plus tôt lundi, l'un des fils de l'ancien chef de l'Etat d'extrême droite, le député Eduardo Bolsonaro, avait annoncé initialement que son père allait être transféré vers Brasilia. 'Mon père va bien, il réagit bien aux antibiotiques', a écrit le parlementaire sur X.

Ce message est illustré d'une photo de son père couché sur le dos à l'hôpital, les yeux fermés, le corps partiellement couvert de draps. La peau de sa jambe gauche présente une grosse plaque rouge, au niveau du tibia. L'entourage de l'ex-président (2019-2022) n'a pas précisé la raison du changement de destination. Selon le site d'informations Metropoles, il a souffert de 'douleurs intestinales' en plus de l'infection cutanée.

'Pas de date de sortie prévue'

Dimanche, M. Bolsonaro avait annoncé sur X qu'il avait été hospitalisé à Manaus pour soigner un érysipèle, infection bactérienne caractérisée par une inflammation de la peau, 'sans date de sortie de prévue'. L'hôpital Santa Julia de Manaus avait précisé que l'ancien chef de l'Etat avait été admis samedi 'en raison d'une déshydratation et d'une infection cutanée' et qu'il restait 'hospitalisé pour une antibiothérapie par voie veineuse et une réhydratation'.

Chez les patients atteints d'érysipèle, une plaque rouge douloureuse apparaît le plus souvent au niveau des jambes et parfois sur le visage, accompagnée de fièvre. Jair Bolsonaro avait souffert d'une infection similaire en novembre 2022, peu après sa défaite électorale face au président actuel Luiz Inacio Lula da Silva. Il était alors resté reclus pendant plusieurs jours dans sa résidence officielle à Brasilia.

L'ancien président était arrivé vendredi à Manaus, capitale de l'Etat brésilien d'Amazonas, pour soutenir le député Alberto Neto, candidat à la mairie de cette métropole, la plus importante de la région amazonienne.

A l'approche des municipales en octobre, M. Bolsonaro parcourt le pays pour soutenir les candidats de son parti. Cerné par les affaires judiciaires, il a participé il y a deux semaines à une vaste manifestation en son soutien sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.

/ATS