L'ex-président Jair Bolsonaro atteint d'un cancer de la peau

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour ...
L'ex-président Jair Bolsonaro atteint d'un cancer de la peau

L'ex-président Jair Bolsonaro atteint d'un cancer de la peau

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRE BORGES

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, est atteint d'un cancer de la peau, a annoncé un de ses médecins mercredi.

Une biopsie de lésions cutanées a permis de détecter un 'carcinome à cellules squameuses', soit 'un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses', a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini.

Assigné à résidence depuis début août, M. Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d'après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le prix Rafto des droits humains aux réseaux de bénévoles soudanais ERR

Le prix Rafto des droits humains aux réseaux de bénévoles soudanais ERR

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 17:01

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 19:05

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 13:29

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 11:43

Articles les plus lus

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 05:55

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 11:43

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 13:29

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 19:05

Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville

Israël lance son offensive terrestre majeure à Gaza-ville

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 21:37

Peine de mort requise contre l'assassin présumé de Charlie Kirk

Peine de mort requise contre l'assassin présumé de Charlie Kirk

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 22:05

Report d'un traité entre Canberra et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Report d'un traité entre Canberra et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 02:33

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 05:55