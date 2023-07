L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule

L'hémisphère nord entame lundi une nouvelle semaine sous une chaleur accablante. En Europe, des températures sont attendues au-dessus des 40 degrés en Italie. En Amérique du Nord, des feux dévastateurs continuent de sévir au Canada et en Californie.

Jusqu'à 48 degrés celsius sont attendus en début de semaine en Sardaigne. Seize villes sont en alerte rouge en Italie.

En Espagne, l'agence météorologique a émis dimanche une alerte orange pour lundi, mettant en garde contre des températures de 38 à 42 degrés sur des vastes zones de la péninsule et aux Baléares, ainsi qu'une alerte rouge (danger extrême) lundi sur des zones de l'Andalousie et mardi sur l'Aragon, la Catalogne et Majorque (42 à 44 degrés).

Les conséquences de ces fortes chaleurs se sont déjà fait sentir aux Canaries, sur l'île de la Palma, où un feu a ravagé 5000 hectares de terrain ce week-end. Il a aussi forcé 4000 personnes à évacuer.

En Europe, le réchauffement climatique évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, selon les experts.

/ATS