L'opposition vénézuélienne appelle « à mettre fin aux persécutions »

Le candidat de l'opposition vénézuélienne Edmundo Gonzalez Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, a appelé samedi sur les réseaux sociaux le président Nicolás Maduro 'à mettre fin à la violence et aux persécutions'.

Les troubles post-électoraux ont fait 24 morts, selon des ONG de défense des droits, et 2200 personnes ont été arrêtées, selon M. Maduro, qui a fait état de deux membres des forces de l'ordre tués.

M. Gonzalez Urrutia, 74 ans, n'a pas été vu publiquement depuis plus d'une semaine. 'Assez de persécutions et de violences, assez d'essayer de semer la terreur, assez de ne pas respecter la volonté de changement des Vénézuéliens, acceptez ce que notre peuple a exprimé et commençons tous à sortir notre pays de cette crise', a-t-il ajouté.

'Exiger le respect de notre constitution n'est pas un crime, manifester pacifiquement pour faire respecter la volonté de millions de Vénézuéliens n'est pas un crime', a-t-il poursuivi.

