L'ornithorynque a des réservoirs de mélanine d'oiseaux

Un bec de canard, une queue de castor, des pattes de loutre et maintenant des réservoirs de mélanine normalement réservés aux oiseaux: l'ornithorynque n'en finit plus d'étonner les scientifiques.

Quand un spécimen naturalisé fut ramené pour la première fois d'Australie en 1799, les naturalistes européens commencèrent par chercher les coutures. Face à l'aspect fort improbable de l'animal, ils étaient persuadés d'avoir affaire à un canular de taxidermiste.

Mais l'ornithorynque était bien réel et réservait d'autres surprises aux biologistes. Ce petit animal, endémique de la côte est de l'Australie et de la Tasmanie, est un des cinq représentants au monde de l'ordre des monotrèmes, les seuls mammifères à pondre des oeufs. Les quatre autres sont des espèces d'échidnés, autre petite bête typiquement australienne.

C'est aussi un des seuls mammifères venimeux, le mâle portant sur les pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin.

Une autre bizarrerie vient désormais s'ajouter, cachée dans sa mélanine, comme le révèle une étude publiée mercredi dans les Biology Letters de la British Royal Society.

Iridescence

Chez les vertébrés, ces pigments protègent contre les UV, contribuent à la régulation thermique et sont responsables de la couleur de la peau, des poils et des plumes. Ils sont contenus dans de petites structures spécialisées à l'intérieur des cellules appelées mélanosomes, dont la forme est fortement corrélée à la couleur.

L'eumélanine, qui donne des teintes noires, grises et brunes foncées, se trouve généralement dans des mélanosomes allongés. La phéomélanine, qui génère des couleurs rousses, rouges et certaines nuances d'orange/jaune, est contenue dans des mélanosomes sphériques.

Par ailleurs, chez les mammifères ces mélanosomes sont toujours pleins, au contraire des oiseaux, chez qui certains mélanosomes allongés peuvent être creux ou aplatis, seulement enveloppés d'une fine couche de mélanine, ce qui améliore leur capacité à produire des gammes de couleurs différentes. Organisés en nanostructures, ils produisent notamment des couleurs iridescentes, qui interagissent avec la lumière, comme les plumes du paon.

C'est en constituant une base de données sur ces mélanosomes chez les mammifères, que des chercheurs ont fait une découverte 'extrêmement surprenante et enthousiasmante', confie à l'AFP Jessica Leigh Dobson, biologiste à l'université de Gand (Belgique) et première auteure de l'étude.

Les mélanosomes de l'ornithorynque sont pour la plupart sphériques, ce qui devrait logiquement donner à l'animal des poils roux/orangés. Or l'ornithorynque est brun foncé et certains de ses mélanosomes sont creux comme ceux des oiseaux.

'À notre connaissance, c'est le seul exemple de mélanosomes creux chez les mammifères', raconte Mme Dobson. Répartis 'aléatoirement dans le cortex du poil', ils ne produisent aucune iridescence et 'des recherches supplémentaires seront clairement nécessaires pour comprendre la raison de leur présence', estime la chercheuse.

/ATS