La Chaîne Suisse de sauvetage sauve deux survivants supplémentaires

Plus de 100 heures après le tremblement de terre en Turquie, la Chaîne suisse de sauvetage a pu sauver deux nouvelles personnes vivantes des décombres vendredi matin. Parmi elles, un nouveau-né, a indiqué un porte-parole du DFAE à Keystone-ATS.

Cela porte à onze le nombre de personnes vivantes sauvées par la Chaîne suisse de sauvetage et l'organisation de chiens de sauvetage Redog au cours des quatre derniers jours, a écrit vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet. Parmi elles, deux nouveau-nés.

Selon Linda Hornisberger, responsable du secteur Recherche de personnes ensevelies de Redog, une seconde équipe constituée de Redog et de l'organisation de sauvetage turque GEA a retrouvé trois autres personnes vivantes dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, une quarantaine de survivants ont été localisés et récupérés par les sauveteurs avec l'aide des chiens suisses envoyés en Turquie.

En raison du manque d'eau et de nourriture ainsi que du froid, les chances de survie des personnes bloquées diminuent après 100 heures, selon les informations du DFAE. Plus de 90 équipes internationales de recherche et de sauvetage sont actuellement à l'œuvre dans le sud-est de la Turquie. La Chaîne suisse de sauvetage a été l'une des premières à arriver dans la zone de crise dès la nuit de lundi à mardi.

/ATS