La France reconnaît l'Etat de Palestine, « pour la paix »

Emmanuel Macron a reconnu lundi 'l'Etat de Palestine' au nom de la France depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël en faveur de 'la paix', dans le cadre d'un mouvement historique mais à la portée encore avant tout symbolique.

'La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine', 'pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien', a déclaré solennellement sous les applaudissements le président français, à l'ouverture de la grand-messe annuelle des Nations unies à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza.

'Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir', a-t-il martelé.

Comme Israël, qui dénonce cette décision déjà formalisée dimanche par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal et qui devaient être imités par d'autres pays lundi à l'ONU, les Etats-Unis ont fustigé la reconnaissance.

Principal allié du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump 'pense que c'est une récompense pour le Hamas' de reconnaître l'Etat de Palestine, a dit lundi sa porte-parole Karoline Leavitt.

/ATS