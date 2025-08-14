La Grèce entrevoit amélioration sur le front des incendies

Les pompiers en Grèce ont réussi jeudi à circonscrire un grand incendie de forêt qui menaçait Patras, la troisième plus grande ville du pays. Les bombardiers d'eau continuent toutefois de lutter contre des feux sur trois autres fronts.

La situation à Patras (ouest), le principal port grec vers l'Italie, s'est beaucoup améliorée après une lutte contre les flammes toute la nuit, a déclaré le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, à la télévision.

A Patras, les pompiers faisaient désormais face à des foyers 'épars', mais le feu était 'toujours actif' dans les faubourgs est de la ville de plus de 200'000 habitants, a-t-il précisé.

Mercredi, un hôpital pour enfants et une maison de retraite avaient été évacués alors que l'incendie s'était dangereusement rapproché de la ville.

Trois fronts

D'autres incendies importants sévissaient jeudi sur l'île ionienne de Zante (ouest), l'île égéenne de Chios (est) et près de la ville occidentale de Preveza, a déclaré le porte-parole.

Environ 600 équipes au sol et près de 30 avions bombardiers d'eau étaient déployés dès l'aube sur tous les sites. La diminution de l'intensité du vent a favorisé les efforts de lutte contre les incendies.

La Grèce a connu depuis juin plusieurs grands incendies de forêt ayant détruit plus de 20'000 hectares. Les feux ont été favorisés par des températures très élevées, que les scientifiques attribuent à l'aggravation du changement climatique induit par l'homme.

/ATS