La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios élue Miss Univers

La Nicaraguayenne Sheynnis Palacios a été élue samedi plus belle femme du monde lors du 72e concours de Miss Univers, au Salvador. Le concours incluait pour la première fois des mères et deux candidates transgenres.

C'est la première victoire du Nicaragua à ce concours. Une Thaïlandaise a été élue première dauphine et une Australienne est arrivée troisième. Sheynnis Palacios, 23 ans, a reçu la couronne de l'Américaine R'Bonney Gabriel, Miss Univers 2022.

La plus belle femme du monde, qui s'est imposée face aux 83 autres participantes qui ont défilé en maillot de bain, en robe de soirée et en costume traditionnel a estimé que l'humilité et la gratitude sont ses principales qualités.

La candidate du Nicaragua a souligné, en répondant à la dernière question du jury, l'importance de l'égalité salariale pour les femmes pour qu'elles puissent 'travailler dans n'importe quel domaine'. 'Il n'y a pas de limite pour les femmes', a-t-elle affirmé.

La Colombienne Maria Camila Avella, 28 ans, et Michelle Cohn, du Guatemala, étaient les deux premières mères à participer à ce concours. La première a réussi à faire partie des cinq finalistes de ce concours que les organisateurs ont dit souhaiter plus ouvert.

Femme transgenre

La représentante du Portugal, Marina Machete, une femme transgenre, et la Népalaise Jane Garret, première candidate à la silhouette ronde à participer Miss Univers, se sont également classées parmi les 20 premières.

L'élection s'est déroulée dans l'ouest de la capitale, en présence du président du Salvador, Nayib Bukele.

Les organisateurs ont annoncé que la prochaine édition se tiendrait au Mexique.

/ATS