La Pologne consacrera plus de 4% de son PIB à la défense en 2024

La Pologne, pays voisin et soutien inconditionnel de l'Ukraine, consacrera l'année prochaine plus de 4% de son produit intérieur brut à la défense. C'est ce qu'a annoncé mardi son président, Andrzej Duda.

'L'année prochaine, nous prévoyons de dépenser 137 milliards de zlotys (33 milliards de dollars) pour la défense. Cela constitue plus de 4% de notre PIB', a déclaré le chef de l'Etat au cours d'un grand salon militaire à Kielce (sud), cité par l'agence de presse PAP.

Cela représente aussi une augmentation par rapport aux 4% du PIB que la Pologne s'est engagée en janvier à dépenser cette année, bien au-delà des 2% demandés par l'Otan.

Pour 'vivre en toute sécurité'

'Il n'y a pas de prix qui ne vaille la peine d'être payé pour que la Pologne soit libre, souveraine et indépendante, et pour que les Polonais puissent vivre en toute sécurité', a ajouté Andrzej Duda.

Membre de l'Otan et de l'Union européenne, la Pologne a décidé d'augmenter son budget de la défense dans la contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Plus récemment, elle a également tiré la sonnette d'alarme sur les menaces que fait, selon elle, peser son autre voisin à l'est, le Bélarus, mettant en garde contre les 'provocations' impliquant notamment les mercenaires du groupe Wagner actuellement basés dans ce pays.

Gros contrats d'armement

Depuis le début de conflit en Ukraine, Varsovie a signé de nombreux contrats en vue de grosses acquisition d'armements, principalement avec les Etats-Unis et la Corée du Sud.

Fin août, Washington a ainsi approuvé un contrat géant incluant la vente de 96 hélicoptères d'attaque Apache à la Pologne d'une valeur de 12 milliards de dollars.

D'autres contrats conclus avec les Américains portent sur 32 avions de combat F-35, 366 chars Abrams et des systèmes antimissiles Patriot et ceux avec la Corée du Sud sur un millier de chars K2, près de 700 obusiers automoteurs, 50 avions de combat FA-50 et 288 systèmes lance-roquettes multiples K239.

La Pologne a également acheté à la filiale britannique du groupe européen d'armement MBDA des missiles antiaériens d'une valeur d'environ 1,9 milliard de livres (2,4 milliards de dollars).

La Pologne va en outre se procurer quatre systèmes norvégiens de missiles antinavires pour un montant d'environ 1,4 milliard d'euros, a annoncé mardi leur constructeur, le groupe Kongsberg Defence & Aerospace.

