La Pologne prête à livrer des chars Leopard au sein d'une coalition

La Pologne est prête à livrer à l'Ukraine une compagnie de chars Leopard réclamés par Kiev, dans le cadre d'une coalition internationale, a déclaré mercredi le président polonais.

'Une compagnie de chars d'assaut Leopard (14 blindés, ndlr) sera transmise dans le cadre d'une coalition qui est en train de se construire', a déclaré Andrzej Duda, lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues ukrainien et lituanien, à Lviv dans l'Ouest de l'Ukraine.

'Comme vous le savez, il faut remplir toute une série d'exigences formelles, (obtenir) des accords, etc., a dit le président polonais, Nous voulons avant tout que ce soit une coalition internationale'.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé l'annonce polonaise 'très positive' et souligné que son pays attendait 'une décision commune' de plusieurs pays concernant les chars Leopard, de production allemande.

'Un Etat seul ne peut pas nous aider, car nous nous battons contre des milliers de chars russes', a-t-il insisté.

'Je pense qu'aujourd'hui il y aura une (décision) positive d'un autre Etat pour nous fournir des chars modernes de style occidental', a-t-il ajouté sans désigner ce pays.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a quant à lui annoncé la livraison à l'Ukraine de systèmes antiaériens Zenit et des munitions nécessaires.

Mardi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a réclamé à l'Allemagne la livraison des Leopard, à l'occasion de la visite de son homologue allemande Annalena Baerbock à Kharkiv.

'Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils', a regretté alors M. Kouleba.

/ATS