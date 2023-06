La Russie dit avoir repoussé une « offensive de grande envergure »

Les forces russes ont repoussé dimanche matin une 'offensive de grande envergure' menée par l'armée ukrainienne dans le Donbass, a affirmé le ministère russe de la défense dans la nuit de dimanche à lundi. Cinq secteurs au sud de la région de Donestk étaient visés.

'L'ennemi n'a pas atteint son but. Il n'a pas réussi', a précisé le ministère dans un communiqué. L'armée ukrainienne a mené cette offensive au moyen de six bataillons mécanisés et de deux bataillons de chars, a-t-il ajouté.

Une vidéo publiée par le ministère sur Telegram montre ce qui est présenté comme des blindés ukrainiens filmés depuis les airs en train d'être détruits par les forces russes. Les autorités ukrainiennes n'ont pas fait mention de ces événements dans l'immédiat.

Kiev affirme depuis des mois préparer une grande contre-offensive contre les forces russes. Dans une vidéo publiée dimanche, l'armée ukrainienne a semblé appeler les soldats à garder le silence et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'annonce sur le début de cette offensive attendue.

/ATS