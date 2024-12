La Russie est une « menace permanente » pour l'UE, affirme Helsinki

Le Premier ministre finlandais a affirmé dimanche que la Russie représentait une 'menace permanente' pour l'Union européenne. Il a souligné la nécessité d'augmenter les dépenses de défense et de poursuivre le soutien à l'Ukraine.

Petteri Orpo a accueilli un sommet sur la sécurité et l'immigration, en présence de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas et des Premiers ministres suédois, Ulf Kristersson, italienne, Giorgia Meloni et grec, Kyriakos Mitsotakis.

S'adressant aux journalistes à l'issue de la réunion, M. Orpo a estimé que 'la situation en matière de sécurité a changé'. 'La Russie constitue une menace permanente et dangereuse pour l'Union européenne et les pays européens', a-t-il déclaré.

'La défense de l'Europe doit être renforcée par tous les moyens possibles, nous devons explorer toutes les options financières', a poursuivi le Premier ministre finlandais, sans mentionner de plans concrets d'augmentation des budgets.

Mme Kallas a elle aussi affirmé que 'la Russie représente une menace directe pour la sécurité européenne', tout en notant que 'la sécurité comprend différents éléments'.

Afflux de migrants

'Nous constatons dans toute l'Europe différentes attaques hybrides, qu'il s'agisse d'actes de sabotage, de cyberattaques, de flotte fantôme dangereuse, de brouillage GPS et de dégâts causés aux câbles (de télécommunication en mer Baltique, ndlr), mais aussi d'une militarisation de la migration', a dit Mme Kallas.

La Finlande a accusé Moscou d'orchestrer un afflux de migrants à sa frontière orientale avec la Russie avec l'arrivée à l'automne 2023 d'environ 1000 clandestins.

M. Orpo a indiqué que la sécurisation de la frontière longue de 1340 km de la Finlande avec la Russie - une frontière de l'UE et de l'Otan, a-t-il souligné - 'est une question existentielle pour la Finlande et pour les autres membres de l'UE et les alliés de l'Otan'.

Il a également plaidé pour la 'poursuite du soutien à l'Ukraine aussi longtemps et autant que nécessaire'.

