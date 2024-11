La Russie revendique la prise de deux villages près de Kourakhové

La Russie a revendiqué mercredi la prise de deux villages près de la ville industrielle de Kourakhové, dans le sud-est de l'Ukraine. C'est l'un des secteurs du front où ses troupes avancent face à une armée ukrainienne en voie d'épuisement.

Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, les forces de Moscou se sont emparées d'Antonivka et de Maksimivka, deux villages situés au sud de Kourakhové, et au nord de Vougledar, forteresse ukrainienne tombée début octobre.

Les troupes russes se rapprochent depuis plusieurs semaines par l'est et le sud de Kourakhové, une cité qui comptait environ 18'000 habitants avant le conflit, et qui abrite notamment à proximité un important gisement de lithium, un minerai rare.

Plus au nord, la ville de Pokrovsk, important noeud logistique pour les troupes ukrainiennes, est elle aussi menacée de conquête. L'armée russe a pris quelque 500 kilomètres carrés de territoire ukrainien en octobre, un record depuis les premières semaines du conflit en mars 2022, selon l'AFP.

/ATS