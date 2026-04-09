La Suisse s'intéresse à l'alliance portuaire de l'UE

La Suisse souhaite adhérer à l'Alliance portuaire européenne. Selon le conseiller fédéral Beat ...
La Suisse s'intéresse à l'alliance portuaire de l'UE

La Suisse s'intéresse à l'alliance portuaire de l'UE

Photo: KEYSTONE/EPA/Olivier Hoslet

La Suisse souhaite adhérer à l'Alliance portuaire européenne. Selon le conseiller fédéral Beat Jans, cela constituerait un 'élément essentiel' dans la lutte contre le crime organisé. Il a rencontré mercredi et jeudi les autorités compétentes en Belgique.

Le chef de la Justice et de la Police a cité trois raisons justifiant l'adhésion à l'alliance portuaire, lors d'un entretien avec des journalistes suisses au port d'Anvers. Premièrement, cela permettrait de renforcer l'échange d'informations. Deuxièmement, les membres participants pourraient échanger leurs bonnes pratiques. Enfin, il a cité la mise en place de normes uniformes qui s'appliqueraient également aux acteurs privés.

Les directrices de la sécurité des deux Bâle, Stephanie Eymann (BS) et Kathrin Schweizer (BL), elles aussi en voyage en Belgique, ont manifesté leur intérêt pour une adhésion à l’alliance portuaire. Les deux cantons sont propriétaires des ports rhénans suisses 'Port of Switzerland'.

L'alliance portuaire compte environ 200 membres et une cinquantaine de ports.

/ATS
 

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