La Turquie prête à accueillir un sommet Russie-Ukraine, dit Erdogan

La Turquie est prête à accueillir un sommet Russie-Ukraine, a affirmé vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul.

'Nous sommes prêts à accueillir un sommet de la paix auquel la Russie participera', a déclaré le chef de l'Etat, qui s'adressait à la presse au côté du président ukrainien.

M. Erdogan a réitéré son 'soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de (son) allié stratégique, l'Ukraine'. 'Tout en poursuivant notre solidarité avec l'Ukraine nous allons continuer d'oeuvrer pour mettre fin à la guerre et en faveur d'une paix juste et négociée', a-t-il insisté.

S'agissant d'un nouveau mécanisme pour garantir la sécurité des transports commerciaux en mer Noire, le chef de l'Etat a confirmé son 'intention (de) parvenir à un accord entre les parties', se disant prêt à apporter son aide.

'Nous avons la même position concernant la sécurité alimentaire, les échanges de prisonniers et les garanties de navigation: nous devons les assurer', a-t-il ajouté. 'Nous ne perdons pas espoir!'

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, M. Erdogan s'est plusieurs fois proposé comme médiateur afin de trouver une solution pacifique au conflit.

/ATS