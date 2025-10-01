La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, 'ambassadrice' des chimpanzés et fervente ...
La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/JORGE ZAPATA

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, 'ambassadrice' des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.

La chercheuse 'est décédée de causes naturelles' alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux Etats-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

La primatologue a changé le regard de l'homme sur sa place dans la nature et a inlassablement défendu la cause environnementale.

Infatigable, Jane Goodall parcourait encore la planète pour défendre la cause des chimpanzés, ces grands singes qu'elle était venue étudier en Tanzanie, il y a plus de 60 ans dans ce qui était encore le protectorat britannique du Tanganyika.

Messagère de la paix des Nations Unies depuis 2002, elle ne passait plus que quelques semaines par an dans le parc national tanzanien de Gombe, là où avait débuté sa longue carrière scientifique.

Jane Goodall est née à Londres le 3 avril 1934, deux ans après l'Américaine Dian Fossey, qui avait consacré, elle, sa vie aux gorilles des massifs congolais et rwandais.

Végétarienne convaincue, elle dénonce sans relâche les atteintes à la biodiversité.

'Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons les outils nécessaires. Mais nous nous heurtons à la pensée à court terme du gain économique, contraire à la protection à long terme de l'environnement.'

/ATS
 

Actualités suivantes

Gangs pédocriminels au Royaume-Uni: prison pour sept hommes

Gangs pédocriminels au Royaume-Uni: prison pour sept hommes

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 15:09

Indonésie: 91 personnes sous les décombres d'une école effondrée

Indonésie: 91 personnes sous les décombres d'une école effondrée

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 17:25

La banquise antarctique atteint 3e plus bas niveau en 47 ans

La banquise antarctique atteint 3e plus bas niveau en 47 ans

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 00:55

Trump juge que ce serait « une insulte » s'il n'avait pas le Nobel

Trump juge que ce serait « une insulte » s'il n'avait pas le Nobel

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 21:45

Articles les plus lus

Espagne: les îles d'Ibiza et Formentera sous des trombes d'eau

Espagne: les îles d'Ibiza et Formentera sous des trombes d'eau

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 17:55

Trump juge que ce serait « une insulte » s'il n'avait pas le Nobel

Trump juge que ce serait « une insulte » s'il n'avait pas le Nobel

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 21:45

La banquise antarctique atteint 3e plus bas niveau en 47 ans

La banquise antarctique atteint 3e plus bas niveau en 47 ans

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 00:55

Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts

Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 09:59

Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 14:35

Afghanistan: l'ONU appelle les talibans à rétablir la connectivité

Afghanistan: l'ONU appelle les talibans à rétablir la connectivité

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 16:37

Espagne: les îles d'Ibiza et Formentera sous des trombes d'eau

Espagne: les îles d'Ibiza et Formentera sous des trombes d'eau

Monde    Actualisé le 30.09.2025 - 17:55

Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts

Séisme de magnitude 6,9 au large des Philippines: 5 morts

Monde    Actualisé le 01.10.2025 - 09:59