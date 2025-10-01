La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, 'ambassadrice' des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.

La chercheuse 'est décédée de causes naturelles' alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux Etats-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

La primatologue a changé le regard de l'homme sur sa place dans la nature et a inlassablement défendu la cause environnementale.

Infatigable, Jane Goodall parcourait encore la planète pour défendre la cause des chimpanzés, ces grands singes qu'elle était venue étudier en Tanzanie, il y a plus de 60 ans dans ce qui était encore le protectorat britannique du Tanganyika.

Messagère de la paix des Nations Unies depuis 2002, elle ne passait plus que quelques semaines par an dans le parc national tanzanien de Gombe, là où avait débuté sa longue carrière scientifique.

Jane Goodall est née à Londres le 3 avril 1934, deux ans après l'Américaine Dian Fossey, qui avait consacré, elle, sa vie aux gorilles des massifs congolais et rwandais.

Végétarienne convaincue, elle dénonce sans relâche les atteintes à la biodiversité.

'Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons les outils nécessaires. Mais nous nous heurtons à la pensée à court terme du gain économique, contraire à la protection à long terme de l'environnement.'

/ATS