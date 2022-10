La commission d'enquête sur le Capitole cite Trump à comparaître

La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a cité vendredi l'ancien président républicain Donald Trump à comparaître. Cela 'le ou autour du 14 novembre', soit juste après les élections de mi-mandat.

Dans un courrier rendu public, elle l'a par ailleurs assigné à produire avant le 4 novembre, soit quatre jours avant le scrutin, toute une série de documents, dont un compte-rendu de toutes ses communications le 6 janvier 2021.

'Nous admettons qu'assigner un ancien président est une action importante et historique et nous ne la prenons pas avec légèreté', écrivent les élus démocrates Bennie Thompson et républicain Liz Cheney, qui chapeautent cette commission.

Pas une première

Le panel, composé de sept élus démocrates et deux républicains, avait voté à l'unanimité le 13 octobre pour convoquer l'ancien président.

Il ne s'agira cependant pas d'une première, plusieurs anciens présidents ayant témoigné devant le Congrès après leur départ de la Maison Blanche, ajoutent-ils, en reprochant à Donald Trump d'avoir 'personnellement orchestré et supervisé' une campagne pour changer le résultat de l'élection présidentielle de 2020.

Hasard ou non du calendrier, Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump, a été condamné vendredi à quatre mois de prison pour avoir refusé de se plier à des assignations de la commission.

/ATS