La demande de Bolsonaro de purger sa peine à domicile rejetée

La Cour suprême du Brésil a rejeté une demande d'assignation à résidence pour raisons de santé de l'ex-président Jair Bolsonaro, selon une décision de justice publiée jeudi. L'ancien chef d'Etat est incarcéré pour une tentative de coup d'Etat.

Ses avocats avaient déposé mercredi la requête de Jair Bolsonaro, 70 ans, hospitalisé depuis le 24 décembre à Brasilia et qui a subi une opération d'une hernie inguinale.

L'ancien président d'extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison pour avoir orchestré une opération destinée à le maintenir au pouvoir, après sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva lors de l'élection de 2022.

/ATS