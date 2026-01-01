La fille de Kim Jong Un visite le mausolée des anciens dirigeants

Kim Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a fait sa première visite au mausolée ...
La fille de Kim Jong Un visite le mausolée des anciens dirigeants

La fille de Kim Jong Un visite le mausolée des anciens dirigeants

Photo: KEYSTONE/EPA/KCNA

Kim Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a fait sa première visite au mausolée où reposent son grand-père et arrière grand-père, ancien dirigeants, d'après les images du média officiel vendredi, consolidant sa place de successeure.

La Corée du Nord est dominée depuis 1948 par la dynastie Kim, également appelée 'lignée Paektu', du nom d'une montagne sacrée qui est le berceau légendaire du peuple coréen et où, selon la propagande nord-coréenne, a vu le jour Kim Jong Il (grand-père de Kim Ju Ae) qui avait lui-même succédé à son père Kim Il Sung (arrière grand-père).

Les deux hommes, surnommés 'leaders éternels' dans la propagande d'État, sont inhumés au palais du Soleil de Kumsusan, un vaste mausolée du centre-ville de Pyongyang.

Kim Jong Un s'y est rendu accompagné de hauts responsables, mais également de sa fille Ju Ae, montrent les images de l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Cette jeune fille dont l'âge n'est pas confirmé a été vue aux côtés de son père à plusieurs occasions depuis sa première apparition en 2022. Les renseignements sud-coréens pensent ainsi qu'elle pourrait un jour lui succéder pour la quatrième génération au pouvoir de l'unique dynastie communiste au monde.

En 2024, les médias d'Etat nord-coréens avaient désigné Kim Ju Ae sous le titre très honorifique de 'hyangdo' ('grande personne de conseil', en coréen), un terme généralement réservé au dirigeant ou à son successeur.

Avant 2022, la seule confirmation de l'existence de Kim Ju Ae était venue de l'ex-star américaine de la NBA Dennis Rodman. Il affirmait avoir rencontré une fille du dirigeant appelée Ju Ae au cours d'une visite en Corée du Nord en 2013.

/ATS
 

Actualités suivantes

La demande de Bolsonaro de purger sa peine à domicile rejetée

La demande de Bolsonaro de purger sa peine à domicile rejetée

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 15:48

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:28

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:16

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:00

Articles les plus lus

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 22:23

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:00

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:16

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:28

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 22:23

Brésil: Bolsonaro doit retourner en prison le 1er janvier

Brésil: Bolsonaro doit retourner en prison le 1er janvier

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 22:42

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:00

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Monde    Actualisé le 01.01.2026 - 07:16

Le Bangladesh a fait ses adieux à son ex-Première ministre

Le Bangladesh a fait ses adieux à son ex-Première ministre

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 13:18

La région Pacifique est passée en 2026

La région Pacifique est passée en 2026

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 16:18

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 22:23

Brésil: Bolsonaro doit retourner en prison le 1er janvier

Brésil: Bolsonaro doit retourner en prison le 1er janvier

Monde    Actualisé le 31.12.2025 - 22:42