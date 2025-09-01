La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

Des vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis dimanche de Barcelone vers Gaza à retourner à leur port de départ. La flottille transporte de l'aide humanitaire et des militants pro-palestiniens, dont la militante suédoise Greta Thunberg.

'En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour permettre à la tempête de passer. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d'éviter les complications avec les bateaux plus petits', a déclaré lundi la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

Elle ne précise pas à quel moment les navires étaient revenus au port de Barcelone.

/ATS