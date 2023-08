La fusée indienne Chandrayaan-3 a réussi son alunissage

La fusée Chandrayaan-3 a réussi son alunissage près du pôle Sud de la Lune, a annoncé mercredi l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). L'Inde intègre ainsi le club très fermé des grandes puissances spatiales.

La fusée indienne, non habitée, s'est posée avec succès sur la Lune, mercredi peu après 14h30. Le moment est doublement historique: non seulement il s'agit du premier alunissage opéré par l'Inde, mais celle-ci devient également le premier pays à envoyer un engin sur le pôle sud de la Lune, largement méconnu. Quelques jours plus tôt, la Russie avait échoué dans une tentative similaire.

'C'est un jour historique pour le secteur spatial indien', a écrit le Premier ministre Narendra Modi sur le réseau social X (anciennement Twitter). Jusqu'ici, seuls les Etats-Unis, la Chine et l'ancienne Union soviétique avaient réussi une telle prouesse.

/ATS