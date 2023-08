La grande fête mondiale des scouts vire au cauchemar

La grande fête mondiale des scouts, organisée en Corée du Sud, est en train de virer au cauchemar. De fortes chaleurs et un accueil défaillant ont poussé les 4000 Britanniques puis, samedi, les 1500 Américains à quitter le rassemblement.

Et le grand Jamboree mondial, qui rassemble plus de 40'000 personnes venues du monde entier, pourrait bien s'interrompre avant la date prévue du 12 août, en raison de l'été caniculaire, un des plus chauds que le pays a connu ces dernières années. Selon les autorités locales et les organisateurs, environ 600 participants ont déjà été victimes de coups de chaleur ou autres maux liés aux températures torrides.

Pour tenter de 'sauver' la fête des scouts, le gouvernement sud-coréen a dépêché en urgence des médecins et des infirmiers militaires sur place, à Saemangeum, près de Buan, dans la province de Jeolla, dans le nord de la Corée du Sud. La péninsule coréenne subit actuellement une vague de chaleur humide, avec des températures quotidiennes de 35 à 38 degrés, ce qui a entraîné le déclenchement de l'alerte maximale canicule.

'Honte nationale'

Les médias locaux ont qualifié ces derniers jours la situation de 'honte nationale', vu le temps dont a disposé le pays pour préparer ce gigantesque rassemblement estival, organisé tous les quatre ans.

Outre les problèmes posés par la chaleur, les médias locaux ont fait état de mauvaises conditions pour le camping, avec des installations sanitaires 'loin d'être idéales', avec des douches et des toilettes rudimentaires. Sans compter les nombreuses piqûres d'insectes. Et, pour ne rien arranger, les autorités régionales ont indiqué samedi que 70 participants à la grand-messe des scouts avaient contracté le Covid.

Des scouts quittent le rassemblement

Les scouts américains se retirent du camp et se rendront dans la journée de samedi au camp militaire américain de Humphreys dans la ville de Pyeongtaek, au sud de Séoul, selon des responsables américains. La veille, les Britanniques, qui constituent la plus forte délégation avec 4000 personnes, avaient fait de même. Ils vont se replier sur la capitale. Les scouts de Singapour ont également décidé de quitter le site plus tôt que prévu. Et les Belges cherchent un autre site d'accueil, selon l'agence de presse Yonhap.

L'Organisation mondiale du mouvement scout a par ailleurs demandé à Séoul d'écourter l'évènement, qui était prévu jusqu'au 12 août. Mais le gouvernement sud-coréen aurait l'intention de respecter le calendrier, assurant faire son possible pour améliorer l'accueil des scouts malgré les fortes chaleurs. Des représentants des pays participants se réunissent samedi pour déterminer la marche à suivre.

1400 Suisses

Face à l'urgence de la situation, qui pourrait ternir l'image du pays à l'étranger, le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a ordonné l'envoi d'un nombre illimité d'autobus climatisés, où les scouts pourront temporairement se reposer, ainsi que des camions frigorifiques chargés d'eau glacée. Une aide d'urgence de 6,9 milliards de wons (5,3 millions de dollars) a également été adoptée pour faire face à cette situation.

Une porte-parole du mouvement scout de Suisse avait indiqué jeudi à Keystone-ATS que les 1400 Suisses de 14 à 18 ans présents sur place se portaient bien. Aucune hospitalisation n'avait eu lieu parmi les membres de la délégation helvétique, avait-elle ajouté.

/ATS