« La guerre continue » après la libération de Kherson

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a affirmé samedi que 'la guerre continue'. Ce même après le succès de son pays la veille dans la reconquête de la ville de Kherson (sud) sur l'armée russe.

L'hymne national ukrainien a retenti à Kherson à la suite du retrait par Moscou de ses forces vendredi de la ville, qui fut la première à tomber après l'ordre donné en février dernier par Vladimir Poutine à son armée d'envahir l'Ukraine. S'exprimant lors d'un sommet de l'Asie du Sud-Est au Cambodge, M. Kouleba a déclaré que la lutte pour libérer le pays se poursuivrait.

'Nous sommes en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue', a-t-il déclaré aux journalistes à Phnom Penh, lors d'une rencontre bilatérale avec le Premier ministre australien Anthony Albanese en marge du sommet. 'Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque', a-t-il déclaré.

'Mais tant que la guerre se poursuivra, et que nous verrons la Russie mobiliser davantage de conscrits et acheminer davantage d'armes vers l'Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu', a-t-il aussi relevé.

En octobre, l'Australie a promis à l'Ukraine 30 véhicules blindés Bushmaster supplémentaires et a alloué 70 membres du personnel de défense australien pour former les soldats ukrainiens en Grande-Bretagne. M. Albanese a déclaré que la poursuite du 'ciblage des civils ukrainiens par les forces de Vladimir Poutine était répréhensible'.

