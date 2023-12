La guerre « va se poursuivre pendant de longs mois », dit Netanyahu

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, entrée dans sa 13e semaine, 'va se poursuivre pendant de longs mois, jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé et les otages libérés', a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

'Nous garantissons que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël', a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, affirmant que 'pour remporter une victoire absolue et atteindre tous nos objectifs, il faudra plus de temps'.

Le Premier ministre a fait état de 'tirs nourris' essuyés par les troupes israéliennes dans la bande de Gaza: 'c'est une bataille complexe mais nous avons le dessus; nous avons éliminé plus de 8000 terroristes', a-t-il affirmé.

'Nous touchons de hauts responsables, et nous éliminerons aussi les dirigeants du Hamas. Le Hamas sera vaincu', a martelé M. Netanyahu.

Cette guerre dévastatrice a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, qui a entraîné la mort d'environ 1140 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Environ 250 personnes ont en outre été enlevées, dont 129 sont toujours retenues en otage à Gaza.

Ultimatums 'rejetés'

En réaction, Israël a juré de détruire le mouvement islamiste et pilonne sans relâche la bande de Gaza. Il y mène aussi des opérations terrestres dans lesquelles 170 soldats israéliens ont été tués, d'après l'armée.

L'offensive israélienne a tué 21'672 personnes dans la bande de Gaza, en majorité des femmes, adolescents et enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Répondant à une question sur les négociations en cours au Caire, Benjamin Netanyahu a affirmé que 'le Hamas avait posé toute une série d'ultimatums que nous avons rejetés'. 'Nous voyons un changement (mais) je ne veux pas créer d'attente', a-t-il ajouté.

Une délégation du Hamas est arrivée vendredi dans la capitale égyptienne pour discuter d'un plan égyptien visant à parvenir à un cessez-le-feu.

'Un plan global'

Samedi soir, au moins un millier de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, a constaté un journaliste de l'AFP, pour demander au gouvernement 'un plan global' pour le retour de tous les otages, et non pas 'un accord partiel' ne concernant qu'une partie d'entre eux, selon les organisateurs.

Scandant 'ramenez-les à la maison!', les manifestants ont brandi des pancartes avec les portraits des personnes toujours retenues à Gaza.

'La pensée la plus effrayante à Gaza était celle d'être oubliée', a lancé à la foule Moran Stela Yanai, ex-otage libérée après 54 jours de captivité.

