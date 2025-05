La menace de plus de 1,5° en moyenne évaluée à 70% jusqu'en 2029

L'ONU évalue à 70% la probabilité d'une moyenne des températures des cinq prochaines années à plus de 1,5° en plus par rapport à la période préindustrielle. Celle d'une année la plus chaude au moins à une reprise d'ici 2029 atteint 80%, a-t-elle dit mercredi à Genève.

Dans un rapport, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) estime aussi à 86% la menace d'une année au moins au-delà des 1,5° sur la période 2025-2029. En revanche, le réchauffement à plus long terme, sur plusieurs décennies, reste pour le moment inférieur à cette barre souhaitée par la communauté internationale.

Parmi les autres indications, le changement climatique de l'Arctique devrait continuer à être plus important que la moyenne mondiale. Ce rapport laisse penser qu'il n'y aura 'aucun répit dans les années à venir', a estimé la secrétaire générale adjointe de l'agence onusienne, Ko Barrett.

Et chaque fraction de réchauffement a un effet pour les êtres humains et pour l'économie, rappelle encore l'OMM.

