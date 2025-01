La nomination de Rubio comme chef de la diplomatie américaine votée

Le Sénat américain a approuvé lundi soir à l'unanimité la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'Etat, le jour de l'investiture du président américain Donald Trump. M. Rubio devient le premier membre du nouveau gouvernement américain à être confirmé.

Il doit succéder à Antony Blinken. 'Nous sommes heureux d'avoir travaillé de manière bipartisane pour faire en sorte que l'un des nôtres, le sénateur Marco Rubio, soit en mesure de prendre rapidement la direction du département d'Etat', ont déclaré peu avant le vote en session planière les sénateurs républicain Jim Risch, qui préside la commission des affaires étrangères du Sénat, et démocrate Jeanne Shaheen.

Marco Rubio devra s'atteler à exécuter la diplomatie du président Trump, qui a promis de 'reprendre' le contrôle du canal de Panama, tout en se posant en 'artisan de la paix'.

Lors de son audition la semaine dernière devant la commission du Sénat, Marco Rubio avait affirmé que la Chine était 'l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux que les Etats-Unis aient eu à affronter'.

