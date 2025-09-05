La numéro deux du gouvernement britannique démissionne

La vice-Première ministre britannique, Angela Rayner, a démissionné du gouvernement, deux jours ...
La numéro deux du gouvernement britannique démissionne

La numéro deux du gouvernement britannique démissionne

Photo: KEYSTONE/AP/Aaron Chown

La vice-Première ministre britannique, Angela Rayner, a démissionné du gouvernement, deux jours après avoir reconnu n'avoir pas payé un montant suffisant d'impôt lors de l'achat d'un appartement, selon un échange de lettres avec le Premier ministre Keir Starmer.

'J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de vice-Première ministre et de ministre du Logement (...) ainsi que du poste de vice-présidente du Parti travailliste', écrit l'élue, après plusieurs jours de controverse. L'échange a été rendu public vendredi.

