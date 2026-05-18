La police dit avoir « neutralisé » une « menace » à San Diego

La police de San Diego a annoncé avoir 'neutralisé' une 'menace' après l'intrusion lundi d'un ...
La police dit avoir « neutralisé » une « menace » à San Diego

La police dit avoir

Photo: KEYSTONE/AP/Gregory Bull

La police de San Diego a annoncé avoir 'neutralisé' une 'menace' après l'intrusion lundi d'un tireur dans une mosquée de cette ville du sud de la Californie.

Elle avait auparavant annoncé que des forces de l'ordre avaient été déployées en grand nombre autour d'un centre islamique à cause de tirs.

Des dizaines de voitures de police sont présentes et plusieurs dizaines de policiers lourdement armés ont commencé à encercler les lieux, selon des images des médias locaux.

Le maire de la ville, Todd Gloria, a confirmé les tirs au sein de ce centre islamique, composé d'une mosquée et d'une école.

'Tous les enfants, les membres du personnel et les enseignants sont en sécurité à l'extérieur du centre islamique', a expliqué dans un message un responsable du centre, l'imam Taha Hassane.

Il a toutefois ajouté: 'Nous avons quelques victimes, mais ce n'est pas encore confirmé'. 'Il n'y a plus de menace à l'heure actuelle', a-t-il encore assuré. Les autorités n'ont pour l'instant pas confirmé s'il y avait des morts ou des blessés.

/ATS
 

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