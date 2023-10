La première fusée privée espagnole a décollé avec succès d'Huelva

La start-up espagnole PLD Space a lancé avec succès samedi sa petite fusée Miura-1 depuis le sud de l'Espagne. Cette première étape doit permettre de mettre au point un lanceur plus grand et faire entrer l'Espagne dans le club fermé des nations spatiales.

Ce tir inaugural, retransmis en direct sur le site en ligne de PLD Space, a eu lieu à 02h19 d'une base militaire d'Huelva, en Andalousie. L'entreprise a assuré dans un communiqué avoir atteint tous ses 'objectifs techniques'.

La fusée s'est élevée à son apogée à 46 kilomètres au-dessus du golfe de Cadix, selon PLD Space. Elle a fini sa course comme prévu après cinq minutes de vol dans l'océan Atlantique, où l'entreprise a prévu de dépêcher une équipe pour récupérer l'engin de 12 mètres de haut.

Le lancement de Miura-1 avait été suspendu une première fois le 31 mai en raison de fortes rafales de vent en altitude, puis une deuxième fois le 17 juin, à cause d'un problème sur l'un des tuyaux d'alimentation en énergie.

Pour respecter la règlementation en matière de prévention des feux de forêt, dans un contexte de températures élevées et de forte sécheresse, PLD Space avait finalement annoncé le report à l'automne de ce vol suborbital, le premier de l'histoire de l'Espagne.

Miura-5

Le lancement de Miura-1 doit servir de première étape dans la mise au point de Miura-5, un mini-lanceur de 35 mètres de haut et deux étages conçu pour placer en orbite à partir de 2025 des satellites de moins de 500 kilogrammes, selon PLD Space.

Ce mini-lanceur décollera du centre spatial de Kourou, en Guyane française, et non plus d'Huelva. Selon PLD Space, 70% des composants mis au point pour Miura-1 seront utilisés pour Miura-5.

Créée en 2011 par deux universitaires espagnols, PLD Space est l'une des nombreuses start-up européennes à s'être lancée dans le développement d'un mini-lanceur spatial, afin de répondre au marché en forte croissance de la mise en orbite de micro-satellites.

Face aux gros lanceurs comme le Falcon 9 de SpaceX ou Ariane 6 d'ArianeGroup, ces petites fusées offrent une flexibilité d'emploi: embarquant un seul satellite, elles peuvent être tirées bien plus rapidement pour répondre à un besoin urgent, remplacer un satellite défaillant ou compléter une constellation.

