La princesse Kate est atteinte d'un cancer, a annoncé vendredi soir le palais de Kensington. L'épouse de l'héritier du trône britannique a entamé une chimiothérapie.

'Je vais bien', a assuré la princesse, âgée de 42 ans, après l'annonce de son cancer. 'Cela nous a pris du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis', ses trois enfants avec le prince William, a-t-elle déclaré. 'Comme je leur ai dit, je vais bien, et deviens plus forte chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir', a-t-elle ajouté.

Elle a souligné espérer que le public comprendra que 'nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité pendant que je poursuis mon traitement'.

Elle avait subi une lourde opération de l'abdomen le 16 janvier à la London Clinic, où elle est restée hospitalisée une dizaine de jours. Après cette opération, 'des tests ont révélé la présence d'un cancer', a-t-elle expliqué, sans préciser la nature de la maladie. 'Je suis maintenant au début d'un traitement' de chimiothérapie, a ajouté la princesse de Galles.

L'état de santé de la princesse, l'une des femmes les plus photographiées au monde, alimentait les rumeurs depuis des semaines.

Début février, un cancer a également été diagnostiqué au roi Charles III, qui a accédé au trône en septembre 2022.

/ATS