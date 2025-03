La région de Naples secouée par un séisme de magnitude 4,4

La région entourant la ville de Naples, dans le sud de l'Italie, a été secouée par un tremblement de terre aux premières heures de jeudi, a indiqué dans la nuit l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), qui a évalué la magnitude à 4,4.

Cette magnitude correspond aux tremblements de terre les plus forts depuis 40 ans, enregistrés en mai de l'année dernière. Le tremblement de terre s'est produit vers 01h25. L'épicentre a été enregistré dans la mer au large de Naples, à une profondeur de 2 kilomètres.

Selon l'agence de presse italienne ANSA, la secousse a été ressentie dans une large zone autour de Naples et des Champs Phlégréens, une zone hautement volcanique située à quelques kilomètres du centre de la ville méridionale.

Supervolcans

Une nouvelle série de secousses s'est produite récemment dans la région et des tremblements de terre plus importants s'y sont également produits. Les Champs Phlégréens sont le plus grand supervolcan actif d'Europe et la région est connue pour sa forte activité volcanique.

Les supervolcans se caractérisent par une chambre magmatique exceptionnellement grande et une force immense. Contrairement aux volcans normaux, ils explosent littéralement.

En mai 2024, la région avait été secouée par les tremblements de terre les plus violents depuis 40 ans, le plus intense mesurant 4,4. Un niveau d'alerte jaune est en vigueur dans la région depuis une dizaine d'années, recommandant la prudence.

