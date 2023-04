La sonde spatiale Juice a décollé pour Jupiter

La sonde spatiale européenne Juice a décollé vendredi de Kourou en direction de la planète géante Jupiter et ses lunes glacées, en quête d'environnements extra-terrestres favorables à la vie. Des instruments suisses sont à bord.

Mission phare de l'agence spatiale européenne (ESA), Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) s'est élancée à 14h14 (suisses) depuis Kourou en Guyane française à bord d'une fusée Ariane 5. Sa trajectoire est 'nominale', c'est-à-dire conforme à ce qui est attendu, selon les équipes sur place.

La sonde de plus de six tonnes, avec ses dix instruments scientifiques, sera propulsée à 1500 km d'altitude avant d'être envoyée en orbite.

Démarrera alors l'odyssée de Juice, qui atteindra sa destination finale en 2031, à quelque 628 millions de kilomètres de la Terre. La sonde doit inspecter le système jovien, à savoir la planète géante et ses principaux satellites que sont la volcanique Io et ses trois comparses glacées, Europe, Ganymède et Callisto.

/ATS