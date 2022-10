La tuberculose a progressé pour la première fois en plus de 20 ans

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a augmenté en 2021 pour la première fois en plus de deux décennies, selon l'OMS. La maladie a fait davantage de victimes pour la seconde année consécutive après plus de dix ans de recul, en raison notamment de la pandémie.

Selon les estimations publiées jeudi, 10,6 millions de personnes ont été affectées l'année dernière, 4,5% de plus par rapport à l'année précédente. Et 1,6 million de personnes ont succombé à cette pathologie, environ 100'000 de plus, a précisé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. Parmi ces victimes, près de 188'000 étaient atteintes du VIH.

La prévalence de la tuberculose résistante aux médicaments a également augmenté, de 3%, avec 450'000 nouveaux cas. Autre problème, les prestations contre la tuberculose font partie de celles qui ont été perturbées par la pandémie. L'impact sur la réponse à la maladie 'a été très important', a aussi ajouté l'OMS.

Les conflits dans l'Est de l'Europe, en Afrique et au Proche-Orient ont davantage encore exacerbé la situation pour les populations vulnérables. Le directeur général de l'OMS estime que plus de solidarité est indispensable, comme la pandémie l'a montré.

'En oeuvrant ensemble, nous pouvons mettre un terme à la tuberculose', affirme Tedros Adhanom Ghebreyesus. La pandémie, combinée aux 'crises actuelles' comme les conflits mais l'insécurité alimentaire, ont éliminé les 'avancées' obtenues depuis de nombreuses années, a affirmé à la presse la directrice du programme mondial contre la tuberculose à l'OMS, Tereza Kasaeva.

Investissements en recul

En raison des difficultés, de nombreuses personnes n'ont pu être prises en charge l'année dernière, estime l'organisation. Même si le nombre des diagnostics a été un peu relancé, passant de 5,8 millions en 2020 à plus de 6,3 millions, il reste encore loin de celui avant la pandémie.

Comme l'année précédente, environ un tiers des personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments seulement ont pu été soignées. Et le financement mondial des prestations continue de diminuer et n'a atteint que 5,3 milliards de francs en 2021, mois de la moitié de l'objectif de 13 milliards de dollars par an.

La plupart des montants viennent de l'intérieur des pays affectés. Mais l'assistance internationale reste très importante dans les Etats pauvres et à revenus intermédiaires.

Réunions attendues

Au total, 26,3 millions de personnes ont été soignées entre 2018 et 2021, loin des 40 millions souhaités lors de la première réunion de haut niveau de l'ONU sur la tuberculose. De même, les soins préventifs, s'ils ont augmenté l'année dernière, n'ont atteint que 12,5 millions de personnes sur la même période, moins que les 30 millions prévus d'ici la fin de cette année.

Pour autant, les pays affectés utilisent de plus en plus les nouveaux instruments recommandés par l'OMS. Plus de 100 Etats au total recourent désormais au régime long de médicaments et presque autant ont choisi celui plus court, en augmentation dans les deux cas. L'accès au régime court de médicaments préventifs avance également.

Le rapport de l'OMS appelle à nouveau à oeuvrer urgemment pour rétablir les prestations contre la tuberculose. Plusieurs réunions de haut niveau doivent avoir lieu dans quelques mois. Davantage d'investissements et de médicaments sont requis, selon l'organisation.

/ATS