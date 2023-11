La version néerlandaise d'un livre sur la famille royale au pilon

La version néerlandaise d'un nouveau livre sur la famille royale britannique a été retiré de la vente. Selon la presse, l'ouvrage révélait accidentellement qui, chez les 'royals', s'était inquiété de la couleur de peau du futur bébé de Harry et Meghan.

La maison d'édition Xander a indiqué dans un communiqué qu'elle 'retirait temporairement de la vente le livre Eindstrijd de Omid Scobie'. 'Une erreur est survenue dans la traduction néerlandaise et nous sommes en train de la corriger', a ajouté l'éditeur.

L'ouvrage est paru ce mardi en Grande-Bretagne et doit sortir en français vendredi sous le titre 'Fin de règne'. Selon la presse britannique, l'édition néerlandaise donne par erreur le nom de celui ou celle qui a suscité des accusations de racisme qui ont éloigné encore plus Harry et Meghan du reste de la famille.

En 2021, Meghan, dont la mère est noire et le père blanc, a assuré à la grande prêtresse américaine du talk show Oprah Winfrey qu'un membre de la famille royale s'était demandé à quel point la peau de son futur bébé serait foncée. Le prince Charles, aujourd'hui roi, avait démenti les rumeurs lui attribuant cette interrogation et son fils le prince William avait assuré que 'la famille n'est vraiment pas raciste'.

Harry lui-même avait dit voir la réflexion plus comme un signe de préjugé que de racisme. Mais cette affaire aurait fait l'effet d'une bombe chez les Windsor. Selon le Sunday Times, un accord est intervenu prévoyant notamment que Harry et Meghan n'évoquent plus le sujet, ni dans la série qui leur a été consacrée par Netflix l'an dernier si dans l'autobiographie du prince.

