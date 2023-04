Lavrov remercie Cuba pour sa « compréhension » du conflit ukrainien

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a remercié jeudi à La Havane le gouvernement cubain pour sa 'pleine compréhension' du conflit en Ukraine. Il s'est exprimé au début d'une visite sur l'île qui clôture sa tournée en Amérique latine.

'Nous apprécions le fait que, dès le début de l'opération militaire spéciale, nos amis cubains (...) ont clairement exprimé leur position et leur pleine compréhension dans leur évaluation des raisons qui ont conduit à la situation actuelle', a déclaré M. Lavrov lors d'une rencontre avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez, selon le compte Telegram du ministère russe des Affaires étrangères.

M. Lavrov, qui a également rencontré jeudi le président Miguel Diaz-Canel et son prédécesseur Raul Castro, a condamné l'embargo américain 'illégal et illégitime' contre Cuba, et déclaré que son pays avait également 'fait l'objet de sanctions américaines (...) bien avant les événements actuels'.

Cuba est soumis à un embargo économique de Washington depuis plus de 60 ans, durci par Donald Trump à son arrivée au pouvoir en 2017, sans que son successeur Joe Biden ne soit revenu sur ces sanctions. Moscou subit les sanctions des Etats-Unis, du Canada et de l'Union européenne depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

Lors de l'arrivée du chef de la diplomatie russe mercredi soir à La Havane, l'ambassade américaine, située sur le front de mer, a été illuminée des couleurs du drapeau ukrainien.

M. Lavrov conclut sur l'île caribéenne une tournée qui a débuté lundi au Brésil et l'a ensuite conduit au Venezuela puis au Nicaragua.

/ATS