Lazzarini confirme que le chef du Hamas au Liban était sous enquête

Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, confirme que le chef du Hamas tué au Liban était suspendu par son institution et sous investigation. Environ 3500 déplacés ont été accueillis par celle-ci.

'Nous avons entendu pour la première fois des accusations en mars dernier', a affirmé M. Lazzarini à la presse. L'armée israélienne a confirmé lundi avoir tué le chef de la branche libanaise du Hamas, Fatah Charif Abou al-Amine, qui dirigeait une association d'enseignants de l'UNRWA.

Ces allégations 'ont été prises au sérieux', a insisté le Neuchâtelois qui précise qu'elles portaient alors sur 'un membre de la direction du Hamas' et non sur un commandant. Cette personne 'a été suspendue immédiatement' et 'était sous investigation'.

Lundi, une responsable de la mission israélienne à l'ONU à Genève a reproché au chef de l'UNRWA de ne pas avoir licencié Fatah Charif Abou al-Amine. 'Il y a des règles à suivre', rétorque également M. Lazzarini.

/ATS