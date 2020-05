Le Brésil dépasse les 1000 décès par jour dus au Covid-19

Le Brésil a dépassé pour la première fois le cap des 1000 décès dus au nouveau coronavirus en une journée, avec 1179 morts au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la santé. Le pic de la maladie n'est prévu qu'en juin dans le pays.

Cette forte progression a porté le total des morts à 17'971 au Brésil, qui déplore plus de la moitié des plus de 30'000 décès d'Amérique latine et des Caraïbes. Le pays, qui a détecté 271'628 cas de Covid-19, avait jusque-là enregistré un maximum de 881 morts en 24 heures, le 12 mai.

Si la tendance se confirmait au cours des prochains jours, le Brésil connaîtrait une phase d'accélération de la pandémie. Lundi, le pays était déjà devenu le troisième au monde en matière de contaminations au coronavirus, derrière les États-Unis et la Russie.

La communauté scientifique estime que les chiffres du ministère sont très largement sous-estimés, peut-être jusqu'à 15 fois, le pays pratiquant encore très peu de tests de dépistage.

Services proches de la saturation

Les nouveaux cas de Covid-19 ont progressé de 17'408 en 24 heures, a précisé le ministère. Et les unités de soins intensifs d'hôpitaux des États de São Paulo, Rio de Janeiro (sud-est), du Ceara, d'Amazonas ou du Pernambouc (nord et nord-est), sont très proches de la saturation.

Celui de São Paulo, capitale économique du Brésil, a recensé à lui seul 5147 décès, soit près d'un tiers des morts de tout le pays, pour près de 66'000 cas. L'État de Rio de Janeiro est le deuxième pour le nombre de décès, avec 3079 morts. Ces États ont décrété le confinement de leur population, mais sans mesures coercitives.

En conflit ouvert avec les gouverneurs de la majorité des 27 États, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro ne cesse d'appeler à une reprise du travail, au nom de la préservation de la première économie d'Amérique latine, désormais promise à une grave récession.

Le chef d'État a annoncé mardi soir que le ministre intérimaire de la santé, le général Eduardo Pazuelo, allait signer mercredi un protocole visant à élargir l'usage de la chloroquine aux cas légers de Covid-19.

Cette molécule n'est administrée jusqu'ici au Brésil que dans les cas les plus graves. Mais le président en est un fervent partisan, bien que l'efficacité n'en ait été prouvée par aucune étude scientifique irréfutable et alors même que la chloroquine peut avoir de graves effets secondaires, cardiaques notamment.

M. Bolsonaro a rappelé, lors d'une interview diffusée sur internet, que le président américain Donald Trump avait lui-même annoncé lundi prendre chaque jour un comprimé d'hydroxychloroquine, à titre préventif.

