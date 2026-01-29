Le CICR estime avoir terminé ses efforts d'intermédiaire à Gaza

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dit avoir terminé ses efforts d'intermédiaire ...
Le CICR estime avoir terminé ses efforts d'intermédiaire à Gaza

Le CICR estime avoir terminé ses efforts d'intermédiaire à Gaza

Photo: KEYSTONE/AP/JEHAD ALSHRAFI

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dit avoir terminé ses efforts d'intermédiaire neutre lancés depuis le cessez-le-feu en octobre dans la bande de Gaza. Jeudi, il a facilité le rapatriement de 15 dépouilles de Palestiniens dans ce territoire.

Cette manoeuvre a fait suite au retour des restes du dernier otage israélien, explique l'organisation. Le dispositif avait démarré avec la libération de 20 otages vivants et plus de 1800 détenus palestiniens.

Depuis, le CICR a facilité le retour de 27 cadavres parmi 28 otages décédés et des corps de plus de 350 Palestiniens. Au total, depuis octobre 2023, il a soutenu le retour de 195 otages, dont 35 décédés, et de plus de 3470 détenus palestiniens.

'Nous sommes soulagés d'avoir aidé à réunir des familles avec leurs proches', affirme le chef de délégation de l'organisation en Israël et dans les territoires palestiniens. Pour les cadavres, il souhaite que cette aide ait pu permettre un 'deuil' pour les familles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile

Risque de glissement de terrain: 1500 personnes évacuées en Sicile

Monde    Actualisé le 29.01.2026 - 15:45

L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution

L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution

Monde    Actualisé le 29.01.2026 - 08:40

Venezuela: Machado invitée à « rester à Washington » par le pouvoir

Venezuela: Machado invitée à « rester à Washington » par le pouvoir

Monde    Actualisé le 29.01.2026 - 04:56

Sarah Mullally devient la cheffe spirituelle des anglicans

Sarah Mullally devient la cheffe spirituelle des anglicans

Monde    Actualisé le 28.01.2026 - 17:07

Articles les plus lus