Le CICR va soutenir l'application de l'accord Israël-Hamas

Le CICR va aider à réunir les otages israéliens et les détenus palestiniens avec leurs proches selon l'accord entre Israël et le Hamas. Celui-ci doit constituer 'un tournant après deux ans d'horreur impensable', a dit vendredi sa présidente Mirjana Spoljaric à Genève.

Cette situation offre une opportunité de sauver des populations et de diminuer les souffrances, ajoute-t-elle. Les collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et en Israël oeuvreront au dispositif.

'D'un point de vue de la logistique et de la sécurité, c'est énorme par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé', a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'organisation Christian Cardon. L'accord prévoit le retour de 47 otages vivants ou décédés et celui de plus de 1900 détenus palestiniens, dans un délai qui anticipe cette opérationnalisation lundi ou mardi prochain.

'Il y a une volonté d'aller rapidement' chez les parties au conflit, ajoute le porte-parole qui garantit que 'nous sommes prêts'. 'La pression est énorme et il faut se préparer à toute surprise de dernière minute', dit-il. Délégués, mais aussi experts médicaux et psychologiques seront actifs.

Prudence

L'organisation reste prudente. 'Il n'y a pas encore de cessez-le-feu, ni de libérations, ni d'entrée massive d'aide humanitaire', fait remarquer M. Cardon. 'Tout cela reste encore hypothétique', a-t-il encore dit.

Le CICR souhaite de même pouvoir acheminer de l'aide dans la bande de Gaza en toute sécurité. Jeudi, il a pu distribuer du matériel médical et des médicaments dans la ville de Gaza à l'hôpital du Croissant-Rouge palestinien pour la première fois depuis le départ provisoire de ses collaborateurs de cette partie au nord du territoire palestinien il y a une dizaine de jours.

Le porte-parole parle de 'la détresse des familles encore présentes'. Certaines ont refusé de suivre l'ordre évacuation israélien de la ville de Gaza. Soit parce qu'elles ne le peuvent pas, soit parce qu'elles veulent rester près des débris de leur habitation où se trouvent parfois encore des cadavres qui n'ont pu être récupérés.

Garantir l'accès

Désormais, il faut que 'tout le monde puisse avoir accès' à de l'assistance sur l'ensemble de ce territoire, insiste le porte-parole. Y compris les personnes âgées.

'Les prochains jours seront cruciaux', dit de son côté la présidente de l'organisation. Elle appelle les parties à l'accord à honorer leurs engagements sur le cessez-le-feu, le retour des otages et des détenus, de même que sur l'assistance humanitaire.

