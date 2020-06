Le Covid-19 a fait plus de 30'000 morts au Brésil

Le Brésil a franchi mardi le cap des 30'000 décès dus au coronavirus, après un nombre record de décès durant les dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la santé. Avec 1262 morts supplémentaires, le bilan des victimes s'établit désormais à 31'199.

Ces chiffres, dont la communauté scientifique estime qu'ils sont grossièrement sous-évalués dans un pays ne pratiquant que très peu de tests, témoignent de la poursuite de la phase ascendante de la pandémie.

Le Brésil, pays qui représente à lui seul plus de la moitié des cas et des morts du coronavirus en Amérique latine, a enregistré au total 555'383 cas confirmés de Covid-19, après une forte progression de près de 29'000 cas au cours des dernières 24 heures.

Quatrième place

Le Brésil se situe à la 4e place dans le monde pour les morts, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie. Les deux Etats brésiliens les plus touchés sont São Paulo et Rio de Janeiro.

Signal inquiétant, São Paulo a enregistré ses chiffres les plus élevés à la fois de décès et de contaminations mardi en 24 heures depuis l'apparition de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), et déplore désormais 7994 morts et près de 120'000 cas.

L'Etat de Rio de Janeiro, qui a lui aussi entamé mardi un déconfinement, déplore 5686 morts de la pandémie et plus de 56'000 cas de contamination.

/ATS