Le Covid-19 progresse dans plusieurs pays d'Amérique Latine

La pandémie due au nouveau coronavirus continue de progresser dans plusieurs pays d'Amérique Latine. Elle a notamment franchi dimanche du seuil des 15'000 morts en Colombie et a provoqué un nouveau record de contaminations au Pérou.

A Bogota, le ministère colombien de la santé a annoncé que les autorités avaient enregistré 287 décès au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le bilan total à 15'097 morts depuis que le virus a été pour la première fois détecté dans ce pays le 6 mars.

La Colombie comptait dimanche 468'332 cas de contaminations. Ce pays de 50 millions d'habitants est le quatrième en Amérique Latine en nombre de décès et de contagions.

Quant au Pérou, il a annoncé dimanche avoir enregistré plus de 10'000 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau record après celui de la veille. Le ministère péruvien de la santé a rapporté 10'143 nouvelles contaminations, pour un total de 535'946 depuis le début de la pandémie. La veille, 9501 infections avaient été enregistrées.

Région la plus touchée au monde

Les nouveaux décès sont au nombre de 206, ce qui porte le bilan total au Pérou à 26'281 morts, selon le ministère.

L'Equateur, l'un des pays latino-américains les plus touchés, avec plus de 100'000 cas, a déclaré dimanche comme d'autres pays son intention de fabriquer des vaccins anti-coronaviurs. Le pays a 'la capacité de fabriquer les vaccins contre le Covid-19, de même que l'Argentine, la Colombie et le Mexique, qui ont manifesté leur intérêt pour le produire', a déclaré dans un communiqué le ministre de la santé, Juan Carlos Zevallos.

L'Amérique Latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée au monde par le virus, avec plus de six millions de contaminations enregistrées.

