Le Hamas prêt à libérer tous les otages dans le cadre du plan Trump

Le Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer 'tous les otages' retenus dans la bande ...
Le Hamas prêt à libérer tous les otages dans le cadre du plan Trump

Le Hamas prêt à libérer tous les otages dans le cadre du plan Trump

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER / POOL

Le Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer 'tous les otages' retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump. Le mouvement palestinien a remis sa réponse aux négociateurs.

'Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump', a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza.

Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des 'détails' de la libération des otages.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Hamas prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump

Le Hamas prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 22:11

Trump donne au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 pour accepter l'accord

Trump donne au Hamas jusqu'à dimanche 18h00 pour accepter l'accord

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 16:41

Sarah Mullally, première femme nommée cheffe de l'Eglise anglicane

Sarah Mullally, première femme nommée cheffe de l'Eglise anglicane

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 14:57

Les Tchèques aux urnes pour des législatives incertaines

Les Tchèques aux urnes pour des législatives incertaines

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 14:45

Articles les plus lus

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 09:57

Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 12:25

Les Tchèques aux urnes pour des législatives incertaines

Les Tchèques aux urnes pour des législatives incertaines

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 14:45

Sarah Mullally, première femme nommée cheffe de l'Eglise anglicane

Sarah Mullally, première femme nommée cheffe de l'Eglise anglicane

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 14:57

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Environ 560 victimes des drones policiers en Haïti

Monde    Actualisé le 02.10.2025 - 16:51

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 06:15

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Typhon Bualoi au Vietnam: le bilan monte à 51 morts

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 09:57

Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU

Monde    Actualisé le 03.10.2025 - 12:25