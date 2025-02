Le PAM appelle « tous les donateurs » à nourrir et reconstruire Gaza

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a appelé jeudi la communauté internationale et 'tous les donateurs' à aider à nourrir les millions de Gazaouis. Et à reconstruire les zones dévastées par la guerre entre le Hamas et Israël.

'Nous appelons, en un moment crucial, la communauté internationale et tous les donateurs à continuer de soutenir le PAM pour sauver des vies', a déclaré son directeur exécutif adjoint Carl Skau après une visite sur place.

Cette agence des Nations unies a dit avoir fourni plus de 15'000 tonnes de nourriture depuis le fragile cessez-le-feu du 19 janvier, subvenant aux besoins de 525'000 personnes, mais a souligné qu'il fallait faire davantage.

'Ampleur des besoins gigantesque'

'L'ampleur des besoins est gigantesque et il faut continuer de progresser. Le cessez-le-feu doit tenir', a poursuivi Carl Skau dans un communiqué.

'Il faut travailler ensemble dans des secteurs essentiels en plus de (celui de) la nourriture - l'eau, le système sanitaire, les abris et même le retour des enfants à l'école', a-t-il ajouté, relevant que tout cela 'requiert des financements'.

Aider les Gazaouis à devenir autosuffisants peut consister à rétablir les commerces et les systèmes d'alimentation locaux, comme l'agriculture et la pêche, a noté l'agence.

La visite du responsable du PAM dans la bande de Gaza est intervenue à un moment où Israël et le Hamas ont repris les négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, après 15 mois d'intervention dévastatrice de l'armée israélienne en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

/ATS