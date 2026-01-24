Le Pentagone va privilégier la sécurité intérieure et la Chine

L'armée américaine va privilégier la sécurité intérieure et la maîtrise de la Chine, a annoncé ...
Le Pentagone va privilégier la sécurité intérieure et la Chine

Le Pentagone va privilégier la sécurité intérieure et la Chine

Photo: KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON

L'armée américaine va privilégier la sécurité intérieure et la maîtrise de la Chine, a annoncé vendredi le Pentagone. Le soutien aux alliés d'Europe et d'ailleurs sera 'plus limité'.

'Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des forces américaines', peut-on lire dans la nouvelle stratégie de défense nationale du département américain de la défense.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bombardements russes sur Kharkiv et Kiev: au moins 13 blessés

Bombardements russes sur Kharkiv et Kiev: au moins 13 blessés

Monde    Actualisé le 24.01.2026 - 03:10

Venezuela: grande manifestation pour la libération de Maduro

Venezuela: grande manifestation pour la libération de Maduro

Monde    Actualisé le 24.01.2026 - 00:50

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 21:49

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 22:52

Articles les plus lus

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 17:08

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 21:49

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 22:52

Venezuela: grande manifestation pour la libération de Maduro

Venezuela: grande manifestation pour la libération de Maduro

Monde    Actualisé le 24.01.2026 - 00:50

Manifestations en Iran: 5000 morts confirmés, selon une ONG

Manifestations en Iran: 5000 morts confirmés, selon une ONG

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 16:30

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 17:08

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Ukrainiens, Russes et Américains réunis à Abou Dhabi

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 21:49

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 22:52

Le gouvernement Lecornu échappe à la censure des députés

Le gouvernement Lecornu échappe à la censure des députés

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 14:30

Manifestations en Iran: 5000 morts confirmés, selon une ONG

Manifestations en Iran: 5000 morts confirmés, selon une ONG

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 16:30

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 17:08

L'ONU dénonce les menaces de Trump sur l'Iran sans le nommer

L'ONU dénonce les menaces de Trump sur l'Iran sans le nommer

Monde    Actualisé le 23.01.2026 - 18:04