Le Pentagone va privilégier la sécurité intérieure et la Chine

L'armée américaine va privilégier la sécurité intérieure et la maîtrise de la Chine, a annoncé vendredi le Pentagone. Le soutien aux alliés d'Europe et d'ailleurs sera 'plus limité'.

'Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des forces américaines', peut-on lire dans la nouvelle stratégie de défense nationale du département américain de la défense.

/ATS