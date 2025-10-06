Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée. Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite.

Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. 'Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale', a réagi M. Bardella en arrivant au siège de son parti.

M. Lecornu devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.

/ATS