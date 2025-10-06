Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a ...
Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre français a remis sa démission à Macron

Photo: KEYSTONE/EPA/ALAIN JOCARD / POOL

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée. Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite.

Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. 'Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale', a réagi M. Bardella en arrivant au siège de son parti.

M. Lecornu devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 05:39

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 01:19

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 06:47

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 22:39

Articles les plus lus

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 20:01

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 22:39

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 01:19

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 06:47

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 20:01

Ukraine: un mort à Zaporijjia dans une attaque russe

Ukraine: un mort à Zaporijjia dans une attaque russe

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 20:25

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 22:39

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 06:47

Pyongyang dit avoir déployé des « moyens spéciaux » contre Séoul

Pyongyang dit avoir déployé des « moyens spéciaux » contre Séoul

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 04:11

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 20:01

Ukraine: un mort à Zaporijjia dans une attaque russe

Ukraine: un mort à Zaporijjia dans une attaque russe

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 20:25

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 22:19